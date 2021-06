Bruder und Schwester, die zu Sonne und Mond wurden

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte in einem Dorf tief in den Bergen eine Mutter mit ihren beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Sie waren so bitterarm, dass sie abend oftmals hungrig zu Bett gingen.





Eines Tages fand im Dorf ein Fest statt. Die Mutter hatte seit dem frühen Morgen bei den Festlichkeiten geholfen und befand sich nun mit dem Reiskuchen, den sie dafür bekommen hatte, auf dem Weg nach Hause. Da tauchte ein Tiger auf.





„Gib mir ein Stück Reiskuchen und ich werde dich verschonen!“, sagte der Tiger.

Die Mutter gab ihm ein Stück Reiskuchen und ging schnell weiter.

Doch der Tiger folgte ihr und verlangte noch mehr Reiskuchen.





„Ich habe keinen Reiskuchen mehr, den ich dir geben könnte. Ich muss rasch nach Hause. Meine Kinder warten auf mich. So lass mich endlich gehen“, bat sie, doch der Tiger dachte nicht daran, sie gehen zu lassen. Er fraß sie auf, zog sich ihre Kleider an und ging zu dem Haus, wo die Kinder auf ihre Mutter warteten.





„Kinder, eure Mutter ist zurück. Öffnet schnell die Tür!“, rief der Tiger.

“Das ist nicht unsere Mutter“, sagte der Bruder. „Das ist ein Tiger.“

Die Kinder schlichen durch die Hintertür nach draußen und kletterten auf den hohen Kiefernbaum, der im Hof neben dem Brunnen stand.





„Himmel, wenn du möchtest, dass wir leben, so gib uns ein neues Seil, und wenn du möchtest, dass wir sterben, so gib uns ein altes Seil.“

Da kam vom Himmel ein Seil herab.

„Es ist ein neues Seil!“

Sie ergriffen das Seil und stiegen in den Himmel hinauf.





Der Tiger bat den Himmel ebenfalls um ein Seil. Und tatsächlich kam eines vom Himmel herab. Aber ...





Die beiden Geschwister jedoch stiegen in den Himmel auf. Die Schwester wurde zur Sonne und der Bruder wurde zum Mond.