Stray Kidz gewinnen TV-Boyband-Wettbewerbsshow

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kidz sind die Sieger einer TV-Wettbewerbsshow, in der sechs bekannte K-Pop-Boybands gegeneinander antraten.





In der am 3. Juni ausgestrahlten letzten Folge von „Kingdom: Legendary War“ gewannen Stray Kidz den ersten Platz mit 38,373 Punkten. Auf Platz 2 und 3 folgten jeweils The Boyz und ATEEZ. Bewertet wurden die Gruppen unter anderem nach Expertenmeinungen und Abstimmung der Fans.





Als Sieger werden Stray Kidz nun ihre eigene Reality-TV-Show „Kingdom Week“ bekommen.