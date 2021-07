Twice weiter auf Platz eins von Billboard World Album

ⓒ JYP Entertainment

Das neue Werk von Twice ist weiterhin sehr beliebt. Denn es befindet sich schon seit drei Wochen auf dem Spitzenplatz der US-Billboard World Album Charts.

Die Sängerinnen haben am 11. Juni ihr zehntes Minialbum auf den Markt gebracht und es kam am 10. Juli auf Platz eins dieser Charts. Aber auch in anderen Charts von US-Billboard sind sie vertreten und dies zeigt ihren internationalen Erfolg.

Am 28. Juli wollen sie dann ihr drittes reguläres Album für den japanischen Markt herausgeben. Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.