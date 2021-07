Organisation in Japan fordert Absage von Hiroshima-Besuch des IOC-Präsidenten

ⓒ YONHAP News

Eine Organisation in Japan hat gefordert, dass der geplante Besuch des IOC-Präsidenten Thomas Bach in Hiroshima abgesagt wird.





Bach reiste im Vorfeld der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Donnerstag letzter Woche in Japan ein. Während der dreitägigen Pflichtquarantäne nahm er am Tag seiner Ankunft an einem virtuellen Gespräch mit Japans Regierung und dem Olympia-Organisationskomitee teil. Für Freitag ist ein Besuch in Hiroshima geplant, wo der IOC-Chef eine Friedensbotschaft verkünden will.





Die Behörden in Hiroshima wurden jedoch von einer Bürgergruppe in der Region aufgefordert, den geplanten Besuch des IOC-Präsidenten in der Stadt abzusagen. Laut Kyodo News hat die Gruppe, die sich Hiroshima-Kontaktgruppe für einen Stopp der Olympischen Spiele nennt, Bedenken geäußert, dass die Stadt, die im Zweiten Weltkrieg durch eine Atombombe zerstört wurde, dazu benutzt werde, die Olympischen Spiele in der Coronapandemie zu rechtfertigen. Bach wurde vorgeworfen, in Hiroshima das Image einer friedlichen Welt und einer Olympiade des Friedens zu propagieren. Die Opfer der Kriegsbombardierung würden ausgenutzt und deren Ehre verletzt.





Ein Regierungsmitglied der Präfektur deutete an, dass die Forderungen der Bürgerorganisation nicht angenommen würden. Die Öffentlichkeit in Hiroshima ist gegenüber einem Besuch des IOC-Chefs in der Stadt überwiegend kritisch eingestellt, sodass eine Demonstration nicht auszuschließen ist. Eine Online-Petition gegen den Besuch des Spitzenfunktionärs in Hiroshima wurde in einer Woche seit der Initiierung von über 8.000 Menschen unterzeichnet, so Kyodo News.





IOC-Vizepräsident John Coates wird am selben Tag nach Nagasaki reisen, die andere japanische Stadt, über der die USA eine Atombombe abwarfen. An dem betreffenden Tag beginnt der olympische Frieden, der bis zum 12. September 2021, eine Woche nach Abschluss der Paralympischen Spiele, begangen wird.