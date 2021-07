Südkoreas Medaillenhoffnung: Baseball

Beim Olympischen Baseballturnier in Peking gewann Südkorea in der Round-Robin-Runde (Jeder gegen Jeden) alle sieben Spiele und ebenfalls alle Spiele im Halbfinale und Finale. Mit neun Siegen und keiner einzigen Niederlage wurde die Mannschaft Olympiasieger. Der damalige Trainer Kim Kyung-moon übernimmt auch diesmal die olympische Baseballmannschaft und stellt sich der Herausforderung, wie in Peking, auch in Yokohama ein Wunder zu vollbringen.

Baseball wurde seit 1992 in Barcelona fünf Mal bis Peking als olympisches Turnier ausgetragen. Aus dem Grund, dass Baseball in nur wenigen Ländern gespielt wird und außer in Nordamerika und Ostasien nicht populär ist, wurde die Sportart bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio aus dem olympischen Programm genommen. Diesmal ist aber Japan, eine starke Basballnation der Gastgeber.

Zu den Favoriten des olympischen Basaeball gehörte neben den USA Japan und Südkorea auch Kuba.Kuba konnte sich aber diesmal nicht qualifizieren. Es ist insofern davon auszugehen. dass das Baseballturnier ein Dreierkampf zwischen den USA, Südorea und Japan sein wird.