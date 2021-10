Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, Netflix

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass der Anteil der Einpersonenhaushalte in Südkorea erstmals die Marke von 40% überschritten hat. Nach den Einwohner-Daten mit Stand von Ende September liegt die Zahl der gesamten Haushalte bei 23.383.689. Damit erreichte diese Zahl den bisher höchsten Stand. An den gesamten Haushalten machten Einpersonenhaushalte mit einer Zahl von 9.367.439 einen Anteil von 40,1%, damit den größten Anteil, aus. Danach folgen der Reihe nach Zweipersonenhaushalte mit einem Anteil von 23,8%, Vierpersonenhaushalte mit einem Anteil von 19% und Dreipersonenhaushalte mit einem Anteil von 17,1%. Betrachtet man das Alter der Einpersonenhaushalte, ist mit 18,6% der Anteil der über 70-Jährigen am höchsten. Danach folgen mit 17,7% die 60er, mit 17,2% die 50er, mit 16,5% die 30er, mit 15,7% die 20er und mit 13,9% die 40er. Nach Geschlecht betrachtet, gibt es unter männlichen Single-Haushalten mit einem Anteil von 20,4% die 30er am meisten. An weiblichen Einpersonenhaushalten machen über 70-Jährige mit 28,2% den größten Anteil aus. Die Region mit dem größten Anteil der Einpersonenhaushalte ist die Provinz Süd-Jeolla. Dort beträgt der Anteil der Single-Haushalte 45,6%. Danach folgen die Provinzen Gangwon und Nord-Gyeongsang. In den beiden Provinzen beträgt der betreffende Anteil jeweils 43,7 und 43,5%. Seoul steht mit 42,8% an siebter Stelle. Viele Netzbürger rechnen damit, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea weiter steigen und ihr Lebensstil auf alle Bereiche wie Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur einen Einfluss ausüben wird.





Für die südkoreanischen Netzbürger war auch die Nachricht interessant, dass die Zahl der in diesem Jahr bis zum dritten Quartal im Inland verkauften Importwagen die Marke von 200.000 überschritten hat. Auf der Grundlage dieser Zahl wird damit gerechnet, dass dieses Jahr das bisher höchste Verkaufsvolumen bei Importwagen verzeichnet wird. Laut dem Koreanischen Importwagenverband sind dieses Jahr von Januar bis September 214.668 Importwagen zugelassen. Diese Zahl entspricht im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 12%. Nach Automarken betrachtet behauptete Mercedes-Benz mit einer Verkaufszahl von 6.245 Einheiten Rang 1. Danach folgten BMW mit 4.944 Exemplaren, Volvo mit 1.259, Audi mit 1.150, Chevrolet mit 1.022, Mini mit 961, Volkswagen mit 817 und Lexus mit 644 Einheiten. Etwa die Hälfte der gesamten in diesem Jahr zugelassenen Importwagen machten Mercedes-Benz und BMW aus. Das meistverkaufte Importwagenmodell war Mercedes-Benz E-Klasse mit 1.859 Einheiten. Vom Mercedes-Benz GLC wurden 1.381 Exemplare und vom 5er BMW wurden 831 Einheiten abgesetzt. Nach Antriebsart betrachtet, ist in der Verkaufszahl die Zahl der umweltverträglichen Autos gestiegen, während die der Autos mit Verbrennungsmotor zurückgegangen ist. Die Zahl der dieses Jahr in Südkorea verkauften ausländischen Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ist mit 2.204 Einheiten gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 306,6% und die der Elektroautos mit 336 Einheiten um 85,6% gestiegen. Die Zahl der Dieselfahrzeuge ist um 59,4% und die der Benziner um 16,6% geschrumpft.





Die südkoreanische Netflix-Original-Dramaserie ´Squid Game´ sorgt weiterhin für viel Gesprächsstoff. Auch diese Woche gab es unzählige Berichte über diese Serie und ihre Darsteller. Die Netzbürger interessierten sich unter anderem auch dafür, dass die Hauptdarstellerin Jung Ho-yeon, die in der Serie die aus Nordkorea in den Süden gekommene Gang Sae-byeok spielt, in der Instagram-Follower-Zahl unter allen südkoreanischen Film- und Schauspielerinnen die Nr. 1 geworden ist. Mit Stand vom 5. Oktober um 10 Uhr 30 betrug die Follower-Zahl 13,42 Millionen. Damit übertraf Jung die bisherige Nr. 1 Yi Seong-gyeong. Yi, die wie Jung auch Model war, bevor sie Film- und Fernsehschauspielerin wurde, besitzt etwa 12,97 Millionen Instagram¬-Follower. Bevor die Serie ´Squid Game´ veröffentlicht wurde, hatte Jung etwa 400.000 Follower. Seit die Serie in allen 83 Ländern, in denen der Streaming-Dienst Netflix vertreten ist, die Charts erobert hat und ein globaler Hit geworden ist, stieg diese Zahl in etwa zwei Wochen um über das 30-fache. Dass die Zahl der Follower der Instagram-Seite von Jung so explosiv gestiegen ist, ist sicherlich der großen Beliebtheit von ´Squid Game´ zu verdanken. Viele Fans, die ihre Seite besucht haben, sind auch davon begeistert, dass Jung, die in der Serie die ganze Zeit in einem schmutzigen grünen Trainingsanzug zu sehen ist, vorher auch als Model erfolgreich war.