China demonstriert gegenüber Taiwan militärische Stärke

China demonstriert erneut militärische Stärke gegenüber Taiwan. In der Feiertagswoche um den chinesischen Nationalfeiertag ist die bisher größte Zahl von 150 Kampfflugzeugen in Taiwans Luftsicherungsraum ADIZ eingedrungen. Wegen dieser Aktion Chinas haben sich die Spannungen an der Taiwanstraße verschärft.





An vier Tagen seit dem 1. Oktober, dem Nationalfeiertag Chinas, hatte eine Rekordzahl von rund 150 chinesischen Militärflugzeugen den taiwanesischen Luftraum verletzt. Allein am Montag wurden 56 Flugzeuge gezählt, so viele wie nie zuvor an einem Tag.





Taipeh gab zu verstehen, dass im Falle eines Krieges die Republik bis zum Ende verteidigt werde. Premierminister Su Tseng-chang sagte, dass Taiwan mit gebündelten Kräften eine starke Nation schaffen müsse. Nur dann könnten Länder, die die Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans stoppen wollten, gezügelt werden.





Das Weiße Haus in Washington kritisierte Chinas Vorgehen und forderte Peking zum Verzicht auf militärischen Druck auf Taiwan auf. Sprecherin Jen Psaki sagte, die provokanten militärischen Aktivitäten Chinas seien ein Risiko für den Frieden und die Stabilität in der Region. Die USA würden Taiwan weiterhin unterstützen, ausreichende Fähigkeiten zur Selbstverteidigung aufrechtzuerhalten.





Chinas Verhalten gegenüber Taiwan wird als eine Warnung an die USA interpretiert. Die USA hatten in diesem Jahr verstärkt zu Maßnahmen gegriffen, um mit Taiwan als Gegengewicht den Expansionsdrang Chinas im pazifischen Raum zu bremsen. Im Februar hatten die USA erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden ein Kriegsschiff durch die Taiwanstraße geschickt. Einige Monate später genehmigte das Biden-Kabinett ein neues Waffengeschäft mit Taiwan.





Die Flüge chinesischer Kampfjets sind offenbar auch eine Warnung an Taiwan, bei seiner Zeremonie zur 110. Republikgründung am 10. Oktober Hinweise auf Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterlassen. Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte, die USA sollten aufhören, die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan zu unterstützen.