K-Pop-Songs von älteren Interpreten kann man auch im Ausland hören

ⓒ NEW

Na Hunah, Jo Yong-pil – es sind Sänger, die schon älter sind, aber gute und beliebte Songs in Korea gesungen haben. Solche älteren K-Pop-Songs werden nun auch auf ausländischen Musikseiten zu hören sein.

Oasis Record ist eine Plattenfirma, die 1952 in Korea gegründet wurde, und sie vertreibt viele Alben und Originalaufnahmen von einer Reihe koreanischer Sänger. Diese Firma hat jüngst mit der Mediengruppe Next Entertainment World eine strategische Partnerschaft geschlossen und wird nun etwa 130.000 Lieder an ausländische Plattformen wie Spotify, TikTok, QQ Music und weitere liefern.

Damit werden die ersten K-Pop-Stars auch im Ausland vorgestellt werden können. Durch dieses Projekt erwartet man, dass das Spektrum des K-Pop erweitert werden kann.