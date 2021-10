Jukjae startet Konzerttour am 19. November

Sänger und Songwriter Jukjae wird seit seinem Debüt 2014 zum ersten Mal auf eine Konzerttour innerhalb von Korea gehen.





Die Tour mit dem Titel „Us, Together“ startet am 19. November in Seoul, danach wird der Musiker weitere große Städte in Korea wie Gwangju, Busan und Daegu besuchen.





Jukjae erlangte Bekanntheit als ein Gitarrist 2019 mit seiner Rolle in der dritten Staffel der Serie „Begin Again“. Zu seinen Hits zählen „Let’s Go See the Stars“ und „Do You Want to Walk With Me “.