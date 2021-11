Wie wäre es mit einer Ballade?

ⓒ BRANDNEW MUSIC

Das Wetter wird immer kälter und kälter. Nun ist die Zeit gekommen, wärmere Kleidung anzuziehen und dann sollte man auch noch seine Playliste neu ordnen. Passend zum Jahreszeitenwechsel wollen auch viele Balladensänger in die Musikwelt zurückkehren.

Sänger Yang Da-il, der für herzzerreißende Balladen berühmt ist, will wieder mal mit einem traurigen Abschiedslied den Winter prägen. “Ich vermisse dich”, so soll der Titel seiner neuen Ballade lauten und die Stimme Yangs macht den Song umso trauriger.

Bernard Park will endlich neue Lieder herausgeben. Er hat nun seinen Wehrdienst abgeschlossen und nach einer dreijährigen Pause will er selbst produzierte Lieder veröffentlichen. Am 15. November wird also seine neue Single “Bad Influence” zu hören sein. Im Album sind zwei Lieder enthalten.

Sängerin Yunha will ebenfalls nach vier Jahren wieder ein reguläres Album auf den Markt bringen. Die Titel wurden noch nicht bekannt gegeben, die Fans müssen sich noch bis zum 16. November gedulden.

Der Winter ist da und wir können uns auf neue Lieder von guten Balladensängern freuen.