´Parasite´-Darstellerin Park So-dam im neuen Film ´Special Cargo´

Park So-dam verwandelt sich in ihrem neuen Film ´Special Cargo´ in eine Lieferfahrerin mit einer Erfolgsquote von 100%. In diesem Action-Krimi, geschrieben und unter Regie von Park Dae-min, verkörpert sie Eun-ha, die alles, ob Sachen oder Menschen, bis zum Zielort liefert, wenn man sie nur bezahlt. Manchmal treiben sie diese gut bezahlten Aufträge auch in gefährliche Situationen. Sie meistert aber alles mit ihrer hervorragenden Fahrtechnik. Eines Tages wird sie aber in einen unerwarteten Zwischenfall verwickelt, nachdem ein Kind in ihr Auto einsteigt.

Der Kinostart ist für den 12. Januar 2022 geplant. Der Film wurde auch offiziell zum 51. Internationalen Filmfestival Rotterdam eingeladen, das vom 26. Januar bis 5. Februar 2022 stattfindet.

Bei Park So-dam wurde im Dezember 2021 eine Schilddrüsenkrebserkrankung diagnostiziert. Sie befindet sich gegenwärtig nach einer Operation auf dem Weg der Genesung.