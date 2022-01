Aus der Weihnachtsbäckerei

ⓒ Getty Images Bank

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen! In der letzten Sendung vor zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, wollten wir eigentlich mehr über Weihnachten sprechen, aber wir sind am Ende doch nicht mehr dazu gekommen. Daher wollen wir heute noch ein bisschen dazu nachtragen, denn ein Thema verdient besonderes Interesse: das Backen bzw. backen Lassen von Weihnachtsplätzchen und Weihnachtskuchen wie dem Christstollen. Insbesondere Stollen scheint ein richtiger Verkaufsschlager zur Weihnachtszeit geworden zu sein. Man findet ihn als Import bei Online-Händlern, in großen Kaufhäusern und auch, gut und günstig, in Discount-Läden wie No Brand. Und viele Bäckereien bieten sogar selbstgemachten Stollen an. Als große Anhänger süßer Genussmittel wollen wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, heute einmal darüber zu sprechen.