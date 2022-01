Sprinter Kim Kuk-young startet in Europa in die Saison

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Sprinter Kim Kuk-young startet seine Saison in Europa. Zu diesem Zweck ist der Leichtathlet gestern am Sonntag nach Deutschland abgereist.





Vor dem Abflug sagte Kim gegenüber Yonhap News, dass er ohne jegliche Garantie abreise. Für vier Wettbewerbe über 60 Meter in der Halle stünde seine Teilnahme fest. Wenn sich die Möglichkeit ergebe, wolle er sich in Europa länger aufhalten und an weiteren Wettbewerben teilnehmen. Vorerst trainiere er mit dem Ziel, bei der Leichtathletik-Hallen-WM im März in Belgrad an den Start zu gehen.





Kim ist das Aushängeschild des südkoreanischen Kurzstreckenlaufs und der erste südkoreanische Leichtathlet, der seine Saison in Europa beginnt. Er sagte, dass die Leichtahtletik-WM im Juli in den USA und die Asienspiele im September im chinesischen Hangzhou seine letzte Chance seien, über 100 Meter die 9 -Sekunden-Marke zu durchbrechen. Wenn er die Saison auf eine Weise anfange, die ihm vertraut sei, dann würde er es auch diesmal nicht unter 10 Sekunden schaffen. Er hoffe, dass er sich in Europa gegen die weltbesten Athleten selbst verbessert und seine Chance auf die 9-Sekunden-Marke ausloten kann.





Kim Kuk-young hält mit 10,07 Sekunden den koreanischen Rekord über 100 Meter. Seit dem Turnier 2011 in Daegu startete der Sprinter bei fünf Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Folge. 2017 in London zog er als erster Südkoreaner über 100 Meter ins Semifinale ein.





Um bei der WM 2022 in Oregon starten zu können, muss er die Norm von 10,05 Sekunden erfüllen. Anderenfalls muss er fleissig Ranking-Punkte sammeln. Die Teilnahme an Wettbewerben im 60-Meter-Lauf in der Halle ist eine Vorbereitungsphase, um diese Norm zu erreichen. Wenn er bis zum 7. März über 60 Meter die Norm von 6,63 Sekunden erfüllt, wäre er für die Hallen-WM in Belgrad qualifiziert. Gleichzeitig würden ihm weitere Punkte für die WM-Startberechtigung angerechnet.