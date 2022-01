Monsta X ist zwei Wochen in Folge in US-Billboard 200 vertreten

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Gruppe Monsta X ist zwei Wochen in Folge in die US-Billboard 200 eingestiegen. Nach dem Stand des 1. Januar befindet sich das zweite reguläre Album für den US-Markt „The Dreaming“ auf Platz 111. Das Album ist aber auch in den Charts „Top Album Sales“, „Independent Albums“ und „Top Current Album Sales“ zu finden.

Das Lied „You Problem“ aus dem Album befindet sich auf Platz 19 von „Hot Trending Songs“.

Das Album “The Dreaming” wurde noch vor Beginn des Wehrdienstes des Anführers Sean produziert und ist das zweite auf Englisch produzierte Album. Es enthält die Botschaft, dass man im Jahr 2021 zwar vieles verloren hat, aber wir auch Hoffnungen schöpfen konnten. Die Musik war ein wichtiges Medium.

Auch im neuen Jahr wollen die Jungs verschiedenen Aktivitäten nachgehen.