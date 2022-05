Park Bo-ram veröffentlicht am 9. Mai neuen Duett-Song mit Insooni

ⓒXANADU Entertainment

Park Bo-ram veröffentlicht am 9. Mai ihren neuen Song mit dem Titel „You Will Shine“, den sie mit der legendären Sängerin Insooni zusammen interpretiert hat. Dies gab ihre Managementagentur Xanadu Entertainment am 3. Mai bekannt. Der Duett-Song soll ein warmer Trost für Schmerzen werden, die jeder im Leben und beim Aufwachsen erleben kann. Park und Insooni singen abwechselnd und auch zusammen den Song, so als ob sie miteinander ein Gespräch führen. Insooni hat im Song die Rolle eines Lebensmentors, der der jüngeren Park Bo-ram Mut und Trost schenkt. Daher werde der Song gut zum kommenden Lehrertag am 15. Mai passen, so die Agentur.

Park, die 2010 an der Casting-Show „Superstar K 2“ teilnahm und unter die Top 8 kam, gab 2014 mit dem Song „Beautiful“ ihr Debüt als Solosängerin.