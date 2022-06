Japan: Kinder und junge Menschen wollen trotz steigenden Hitzschlag-Risikos Mundschutz nicht ablegen

ⓒ YONHAP News

Laut japanischer Medien wie der Zeitung „Mainichi-Shimbun“ hat der japanische Bildungsminister Shinsuke Suematsu die Schulen kürzlich erneut dazu aufgefordert, die Schüler beim Sportunterricht und auf dem Weg zur und von der Schule im Sommer den Mundschutz abnehmen zu lassen. Denn es gibt weiter Fälle, bei denen Schüler einen Hitzschlag bekommen und ins Krankenhaus gebracht werden, obwohl die Richtlinie der Regierung eindeutig besagt, dass Hitzschlag-Maßnahmen im Sommer Vorrang haben sollten.





Die japanische Regierung erklärt hierzu, dass ihre Bürger im Sommer im Freien keine Maske zu tragen brauchen. Aber die meisten Japaner tragen weiter Mundschutz, auch wenn sie sich im Freien aufhalten. Vor allem bei jungen Menschen sei sogar eine sogenannte Maskenabhängigkeit entstanden, so dass sie sich davor fürchten, vor anderen Menschen die Maske abzunehmen. Dies berichtete die Zeitung „Yomiuri-Shimbun“ Ende des vergangenen Monats.





In Japan sei es im Sommer sehr heiß, so dass man im Sommer schwer mit einer Mundschutzmaske unterwegs sein kann. Aber weil man ohne Maske Scham empfinde, gebe es viele junge Menschen, die trotz der Hitze ihre Maske nicht abnehmen. Die Zeitung berichtete, es gebe auch junge Menschen, die die Maske als Kaopantsu, Gesichts-Höschen, bezeichnen, weil das Ablegen des Mundschutzes dem Ausziehen der Unterhose gleichkäme. Bei einer Umfrage antworteten 54,5 Prozent der Japaner, dass sie auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiter den Mundschutz tragen wollen.





In dieser Lage gibt es in Japan seit Beginn dieses Monats fast jeden Tag Schüler, die einen Hitzschlag erleiden. Auch am 10. Juni zeigten in einer Grundschule in der Präfektur Shizuoka acht Schüler nach einem Fitnesstest Symptome wie Kopfschmerzen und Übelkeit und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am selben Tag hatten auch in einer Grundschule in der Stadt Osaka beim Sportunterricht 17 Schüler nach einem Staffellauf Hitzschlag-Symptome, so dass einer davon ins Krankenhaus gebracht werden musste. 14 von den betroffenen 17 Schülern trugen während des Unterrichts eine Maske.