Die Bedeutung des Paektu-Bergs für Nordkorea

Der damalige südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un stiegen auf den Berg Paektu am nördlichsten Punkt der koreanischen Halbinsel. Es war der letzte Tag ihres dreitägigen Treffens. Der Paektu wird von den Koreanern als heiliger Berg verehrt. Beide hielten sich an den Händen. Kim sagte, beide Koreas sollten von nun an ein neues Kapitel in der Geschichte der bilateralen Beziehungen schreiben. Moon und Kim hoben gemeinsam ihre Hände vor dem Cheonji-See auf dem Gipfel des Bergs. Die erinnerungswürdige Szene löste hohe Erwartungen aus: Der Berg könne als Ort für den innerkoreanischen Frieden dienen. Doch die Beziehungen kühlten sich leider schon bald wieder ab.

Die südkoreanische Nationalhymne beginnt mit dem Vers: “Bis die Wellen des Ostmeers verdörrt sind und der Paektu abgetragen ist…” Im zweiten Vers der nordkoreanischen Nationalhymne heißt es: “Ein Nest des Arbeitsgeists, die Stimmung des Paektu einfangen.” Als Motiv der Hymnen beider Länder wird klar, dass der Berg als heiliges Symbol Koreas gesehen wird. Der Berggipfel des Paektusan, was “weißer Kopf” bedeutet, ist etwa acht Monate des Jahres mit Schnee bedeckt. Er ist der Startpunkt von Paektu Daegan, was sich auf eine Kette von Bergrücken und Gipfeln bezieht, die sich durch die koreanische Halbinsel vom Paektu bis zum Jiri-Berg in Südkorea erstreckt. Der Paektu liegt in der Stadt Samjiyon in der Provinz Ryanggang. Die Provinz wurde 1954 gegründet, als Teile der Provinzen Süd- und Nord- Hamgyong getrennt waren. Ryanggang heißt so viele wie “zwei Flüsse”. Die Provinz erhielt ihren Namen, weil in ihr die zwei Grenzflüsse Yalu und Tumen zu China liegen. Samjiyon umfasst drei Teiche, die beieinander liegen. Das Wort “Samji” bedeutet “drei Teiche”. Die Gruben entstanden bei der Eruption des Paektu-Vulkans, als Lava den Fluss blockierte. Mit einer Höhe von 2750 Metern ist der Paektu die höchste Erhebung auf der koreanischen Halbinsel. Die Gegend um den Berg ist für wechselhaftes Wetter bekannt. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, man kann den Cheonji-See nur dann sehen, wenn drei Generationen einer Familie gute Taten vollbracht haben. Über die Bedeutung des Paektu in Nordkorea sagt die Forscherin Oh Sam-eon vom Nationalinstitut für Forstwissenschaft in Südkorea:





Der Paektu-Berg wurde vor etwa einer Million Jahren durch vulkanische Aktivität gebildet. Ein großer Kratersee, der Cheonji genannt wird, auf dem Gipfel des Bergs entstand bei einer großen Eruption. Cheonji bedeutet “Himmelssee”. Der Kesselsee erhielt seinen Namen, weil man glaubte, dass es sich dort befindet, wo sich Himmel und Erde treffen. Nach nordkoreanischen Angaben gibt es in der Berggegend 2685 Pflanzenarten einschließlich Lärchen und Fichten. Die Zahl der Gebirgspflanzen beläuft sich auf 199. Es ist die kälteste Region in Nordkorea, und die Pflanzen können dort nur drei Monate im Jahr wachsen. Die jährliche Temperaturdifferenz zwischen den kältesten und wärmsten Monaten beträgt bis zu 65 Grad Celsius. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht kann 20 bis 25 Grad betragen. Die Gegend um Samjiyon beherbergt verschiedene Baumarten und Pflanzen, die nur in Gebirgsregionen anzutreffen sind, wie etwa die Moorbeere. Das Gebiet ist auch der Lebensraum für seltene Tiere wie Rehe und Birkhühner, die als Naturmonumente des Landkreises gelten. Die Karausche im Samjiyon-See ist eine Fischart, die in Nordkorea heimisch ist. Auch sie ist als Naturmonument geschützt.

Nordkorea hat das geheimnisvolle Bild des Paektu als Symbol der Familie des Republikgründers Kim Il-sung benutzt. Nordkorea beschreibt den Berg als revolutionären Ort für Kims bewaffneten Widerstand gegen Japan während der Kolonialzeit, um das monolithische Führungssystem zu rechtfertigen:





Der Paektu wird nicht nur von den Koreanern, sondern auch von anderen verehrt. Ein Geschichtsbuch der nördlichen Wei-Dynastie in China besagt, dass die Menschen den Berg verehren. Der Berg wurde auch von den Mandschuren als ihr mystischer Ursprung gesehen. Indem seine anti-japanischen Militäraktivitäten in der Berggegend betont werden, zeigt Nordkorea Kim Il-sung als einen großen Helden, der den Berg geschützt hat.





Nordkorea behauptet zudem, dass Kims Sohn Kim Jong-il in einem verborgenen Militärlager auf dem Paektu geboren worden sei, um den vererbbaren Machttransfer zu legitimieren. Laut russischen Dokumenten kam Kim Jong-il jedoch in der früheren Sowjetunion zur Welt. Der jetzige Machthaber Kim Jong-un hat den Berg gelegentlich von größeren politischen Ereignissen oder wichtigen Entscheidungen bestiegen in dem Versuch, seine Führung zu legitimieren. Nordkorea hebt die sogenannte Paektu-Blutlinie hervor, die sich auf die Drei-Generationen-Führung bezieht:





“Lied von General Kim Il-sung” ist ein nordkoreanisches Militärlied von 1946. Der Text beginnt mit “Der Berg Jangbaek”, was ein anderer Name für den Paektu ist. Zusammen mit diesem Stück wird das “Lied von General Kim Jong-il” als unsterbliche revolutionäre Hymne beschrieben. Es wurde 1997 von der Zeitung Rodong Sinmun veröffentlicht. Es beginnt mit “Der Berg Paektu”. Der Berg symbolisiert in der Tag die Errungenschaften der nordkoreanischen Juche- oder Eigenständigkeits-Revolution. “Lied zu Ehren von General Kim Jong-un” enthält im dritten Vers die Wendung “die Macht des Paektu”. Indem der Berg mit dem Image eines mächtigen Landes assoziiert wird, scheint Nordkorea die Symbolbedeutung des Bergs dahingehend erweitert zu haben, dass er das Land selbst repräsentiert.





Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea seine Bürger schon von Kindesbeinen an indoktriniert. Dazu gehört auch die Geschichte des Paektu als heiliger Ort der Revolution. Viele nordkoreanische Flüchtlinge erinnern sich an eine Berglegende, die sie in ihrer alten Heimat gelernt hatten:





Wenn Nordkoreaner das Word Paektu hören, ist das erste, woran sie denken, Kim Il-sung und Kim Jong-il. Lehrer in den Kindertagesstätten erzählen den Kindern, dass der heilige Berg der Revolution der Ort war, wo Kim Il-sung eine Million japanische Soldaten besiegt und für die Befreiung Koreas gekämpft hat, und wo Kim Jong-il geborden wurde.





In Nordkorea begeben sich Studenten und Arbeiter von größeren Institutionen und Fabriken oft auf Ausflügen zu den revolutionären Schlachtfeldern, um etwas über die revolutionäre Tradition der Machthaber zu lernen. Der wichtigste Ort dabei ist der Paektu-Berg. 2015 wurde das Lied “Wir gehen zum Paektu-Berg” komponiert.





Das zweite Gipfeltreffen von Kim Jong-un mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 endete ohne eine Einigung. Der gescheiterte Gipfel von Hanoi bedeutete einen schweren Schlag für Kims Führung. Am Ende jenes Jahres besuchte Kim die revolutionären Schlachtfelder des Paektu und versprach, einen “frontalen Durchbruch” zu erzielen, um die Herausforderungen durch die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea zu meistern. Er rief die Bürger auf, sich ebenfalls an diesen Ort zu begeben. Mehr als 80.000 Menschen von 1900 Organisationen nahmen trotz der Corona-Pandemie innerhalb eines Jahres an einer Expedition zum Paektu teil. Kim benutzt den Berg als Mittel, um den Kult um seine Person zu fördern, aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Nordkorea hat seit den 1960er Jahren die Gegend um den Paektu als Tourismuszone entwickelt. Der Ausbau von Samjiyon, dem Eingangstor zum Berg, wurde auf Anweisung Kim Jong-uns 2016 verstärkt.

Samjiyon wurde 2019 von einem Bezirk zu einer Stadt heraufgestuft, und ihre Entwicklung wurde Ende 2021 mit der dritten Bauphase abgeschlossen. Die meisten staatlichen Projekte wurden durch die internationalen Sanktionen oder später durch die Grenzschließungen wegen der Pandemie ausgebremst. Doch das Samjiyon-Entwicklungsprojekt gilt als eine der größten Errungenschaften Kims, der sein zehntes Jahr an der Macht beging:





Der Samjiyon-Flughafen wurde renoviert und erweitert, während eine neue Straße gebaut wurde, die den Flughafen mit einem Skigebiet verband. Samjiyon wandelte sich zu einem Erholungskomplex, um einheimische und ausländische Touristen zu begrüßen. Das Gebiet hat viele neue Gebäude einschließlich einer Souvenier-Fabrik, eines Krankenhauses, eines Kulturzentrum, eines Museums und eines Hotels. Das Paektusan-Museum mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern zeigt die Geschichte der Bergerschließung und der Entwicklung der dortigen Pflanzen und Tiere.





Am 15. Februar dieses Jahres feierte Nordkorea den 80. Geburtstag von Kim Jong-il in Samjiyon. An einer Gedenkfeier nahmen auch sein Sohn Kim Jong-un und andere hochrangige Funktionäre teil. Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten, dass viele Bewohner die Feier besucht und ein großes Feuerwerk erlebt hätten:





Weil der Machthaber und hochrangige Funktionäre an der Feier in Samjiyon teilnahmen, zog der Ort größere Aufmerksamkeit auf sich. Nordkorea führte unter Kim Jong-uns Herrschaft sechs Jahre lang verschiedene Entwicklungsprojekte aus, und das Samjiyon-Projekt wurde als Modell für die Entwicklung der anderen Regionen bezeichnet. Auch repräsentiert es die Loyalität zum früheren Machthaber Kim Jong-il, da sein Heimatort, der heilige Ort der Revolution, renoviert wurde.





Experten sagen, Nordkorea habe die wichtige Veranstaltung in Samjiyon am Fuß des Paektu und nicht in der Hauptstadt Pjöngjang abgehalten, um die Zugehörigkeit von Kim Jong-un zur Paektu-Blutlinie zu demonstrieren und die interne Einheit zu stärken.





Laut der nordkoreanischen Propaganda-Seite NK Today, die den Tourismus im Land fördern soll, erlebt der Besucher das spektaktulärste Bild in der Paektu-Gegend, wenn er den großartigen Sonnenaufgang sieht, der den Himmel und die Erde rot erscheinen lasse, sobald sich der Morgennebel verzogen habe. Die Südkoreaner fragen sich, wann auch sie dieses majestätische Bild erleben können.