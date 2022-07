„Alienoid“ ist Abschlussfilm des New York Asian Film Festival

Der südkoreanische Science-Fantasy-Acionfilm „Alienoid“ des Regisseurs Choi Dong-hun mit vielen koreanischen Filmstars ist zum Abschlussfilm des 21. New York Asian Film Festival bestimmt worden. Der neue Film, der am 20. Juli seinen Kinostart in Südkorea feierte, überschritt am Vormittag des 26. Juli, eine Woche nach seiner Veröffentlichung, bei der Zuschauerzahl die Marke von einer Million. Der diesmal veröffentlichte erste Teil des Films erzählt eine Geschichte, die sich entfaltet, nachdem sich zwischen dem späten Goryeo und der Gegenwart im Jahr 2022, in der Außerirdische auftauchen, die Tore der Zeit öffnen.

Das 21. New York Film Festival findet vom 15. bis zum 31. Juli statt und stellt verschiedene asiatische Filme vor. Der Abschlussfilm „Alienoid“ wird am 31. Juli um 20:35 Uhr Ortszeit vorgeführt, und dies wird gleichzeitig die Nordamerika-Premiere des Films sein. Der Regisseur wird bei der Vorführung auch selbst vor Ort sein.