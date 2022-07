Musikalische Kollaboration koreanischer und französischer Künstler

In der französischen Stadt Montpellier findet jedes Jahr ein Festival der koreanischen Kultur „Festival Corée d'ici“ statt. Die Veranstaltung dient als Plattform des Austausches und der Zusammenarbeit koreanischer und französischer Künstler. Erstmals ist das „Festival Corée d'ici“ unter dem Namen „Korea French Art Connection“ nach Südkorea gekommen.

In Kulturbahnhof Seoul 284 kamen Besucher in den Genuss einer musikalischen Kollaboration von französischen und koreanischen Künstlern von höchstem Niveau. Sound-Designer, Tonkünstler und Musiker aus Frankreich boten eine außergewöhnliche Performance dar. Bei dem Gemeinschaftsprojekt konnte man erleben, wie gut koreanische und französische Musik zusammenklingen. Auf koreanischer Seite hatte die World Music Group „Dumul“ daran teilgenommen. Beginnend in Seoul führt die Tour nach Busan und Andong.