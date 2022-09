NCT Dream veranstaltet Konzerte im Olympia-Stadion

ⓒ SM Entertainment

Die Boyband NCT Dream hat am 8. und 9. September im Olympia-Stadion in Seoul ein Solokonzert veranstaltet, was ein voller Erfolg war. Es war das erste Mal, dass NCT Dream vor einem so großen Publikum aufgetreten war. Das Konzert vom 9. September wurde dann auch online live übertragen. Fans aus 102 Ländern saßen vor dem Bildschirm und feuerten die Idole an. An den zwei Tagen besuchten insgesamt 60.000 Fans Seoul und offline waren 135.000 Fans versammelt.

Insgesamt wurden 29 Songs vorgetragen, was ihre Fans einfach begeisterte. „Buffering“, „Beatbox“, „Hello Future” sind ja bekanntlich große Hits, „Better than Gold“ stammt aus dem zweiten regulären Album, was ebenfalls vorgetragen wurde.

Nach dem Konzert meinten NCT Dream, dass sie es kaum glauben könnten, vor ihren Fans stehen zu dürfen. Sie seien ihren Fans dankbar, denn ohne sie hätten sie es nicht so weit geschafft. Sie wollten sich auch künftig sehr anstrengen.