Alkoholfreies Saudi-Arabien plant erstmals Alkohol-Ausschank in Strandresort

In Saudi-Arabien ist die Herstellung und der Verkauf von Alkohol strikt verboten. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" will das Land in einem Strandresort erstmals den Alkoholverkauf erlauben. Die US-Wirtschaftszeitung berichtete, das futuristische Megaprojekt Neom Saudi-Arabiens plane in einem luxuriösen Strandresort, das im nächsten Jahr auf einer Insel im Roten Meer eröffnet werden soll, Bars einzurichten und dort auch Champagner und Cocktails anzubieten.





Die britische Tageszeitung „The Daily Telegraph“ kommentierte, der Plan für einen Alkoholverkauf in dem Resort sei sehr außergewöhnlich. Denn im islamischen Staat Saudi-Arabien müsse man eine hohe Geldstrafe zahlen und mit bis zu 500 Peitschenhieben rechnen, wenn man beim Alkoholverkauf erwischt wird. Die Behörden erwarten, dass die frommen islamischen Bürger weniger erzürnt sein würden, wenn nicht auf dem Festland, sondern nur auf einer Insel Alkohol verkauft würde.





Der Alkoholverkauf gilt ausnahmsweise lediglich in der von der Regierung Saudi-Arabiens geplanten Megastadt Neom. Für diese Stadt sollen eigene Wirtschaftsgesetze gelten. In der PR-Broschüre des betreffenden Resorts heißt es, dass er die wohlhabendsten und einflussreichsten Menschen auf der Welt anziehen und Luxusjachten ins Rote Meer kommen lassen werde. Laut dem Zeitungsbericht enthalte die Broschüre auch Fotos von der Cocktail-Herstellung und Frauen im Bikini.





Beim Projekt Neom, das durch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman initiiert wurde, geht es darum, mit Investitionen in Höhe von 400 Milliarden Pfund am Roten Meer eine futuristische Megastadt zu bauen. Zu diesem Projekt gehören auch zahlreiche Zukunftstechnologien wie Flugtaxis, Dinosaurier-Roboter und ein großer künstlicher Mond.