Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Das Interesse der Netzbürger weckte in dieser Woche die Nachricht, dass in den zwei Jahren nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Anteil der übergewichtigen und fettleibigen Schüler zugenommen hat. Das Bildungsministerium hat am 15. November die Statistik zu Stichproben der Gesundheitsuntersuchung bei Schülern 2021 veröffentlicht.

Danach beträgt der Anteil der fettleibigen Schüler an den gesamten Grund-, Mittel- und Oberschülern im Jahr 2021 19 Prozent. Verglichen mit dem Wert im Jahr 2019 ist er um 3,9 Prozentpunkte gestiegen. Auch der Anteil der übergewichtigen Schüler ist im selben Zeitraum von 10,7 auf 11,8 Prozent, damit um 1,1 Prozentpunkte, größer geworden. Die Steigerungsrate der Zahl der adipösen Schüler ist in der Grundschule mit 5 Prozentpunkten am größten. Diese Rate beträgt bei den Mittelschülern 4,2 und bei den Oberschülern 1,5 Prozentpunkte.

Die Gesundheitsuntersuchung der Schüler 2021 wurde bei den für die Stichprobe ausgewählten 1.023 Schulen im ganzen Land durchgeführt. Die Zahl der untersuchten Schüler liegt bei 93.970, und analysiert wurden die Ergebnisse der Gesundheitsuntersuchungen von rund 32.000 Schülern. Die Zunahme der Zahl der fettleibigen Schüler wird darauf zurückgeführt, dass die Kinder und Jugendlichen seit der Ausbreitung der Corona-Pandemie mehr Lieferessen zu sich genommen und sich zu wenig bewegt haben.

Betrachtet man die Zahl der Schüler, die 2019 und 2021 mehr als einmal die Woche Fastfood zu sich nahmen, ist die Zahl bei den Grundschülern mit 5,77 Prozentpunkten am stärksten gestiegen. Bei Mittel- und Oberschülern ist der Wert um jeweils 2,56 und 1,66 Prozentpunkte gestiegen. Im Gegensatz dazu ist Steigerung der Zahl der Schüler, die am Tag mehr als zwei Stunden Internet bzw. Onlinespiele genutzt haben, mit 15,41 Prozentpunkten bei den Oberschülern am größten.





Der Ausfall von KakaoTalk im vergangenen Monat hat doch nicht zum Rückgang der Zahl der Nutzer dieses Messenger-Dienstes geführt. Es gibt alternative Messenger-Apps wie Line und Telegram, aber die KakaoTalk-Nutzer möchten auf diesen vertrauten und bequem zu nutzenden Dienst auch nach dem schweren Zwischenfall nicht verzichten.

Auf der Homepage der Wirtschaftszeitung Hanguk-Gyeongje wurde vom 23. Oktober bis 14. November eine Umfrage durchgeführt. Auf die Frage, ob man den Instant-Messaging-Dienst KakaoTalk weiter benutzen will, wählten 73% oder 1.733 Befragte die Antwort, dass sie auf die Bequemlichkeit des von den meisten Bürgern genutzten Messengerdienstes nicht so ohne Weiteres verzichten können und ihm deshalb die Treue halten.

Unter den Teilnehmern der Umfrage antworteten lediglich 27% oder 640 Personen, dass ihr Misstrauen gegen KakaoTalk und ihre Beunruhigung über den Dienst größer geworden sei, so dass sie einen anderen Messengerdienst nutzen wollen. Dies zeigt den sogenannten First-Mover-Advantage von KakaoTalk, also in etwa den Vorteil des ersten Zugs. Das Unternehmen Kakao hat 2010, zur Zeit der Markteinführung von Smartphones, den ersten Instant-Messaging-Dienst KakaoTalk auf den Markt gebracht und dadurch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

Viele Netzbürger gaben zu, dass sie diesem Dienst trotz der unangenehmen Folgen des Vorfalls im vergangenen Monat nicht ohne Weiteres den Rücken kehren können, weil es für sie keine Alternativen gebe, die KakaoTalk hundertprozentig ersetzen können. Selbst wenn sie zu einem anderen Messengerdienst wechseln würden, lohne sich dies nicht, wenn nicht auch andere Menschen in ihrer Umgebung den gleichen Dienst nutzen. Es sei zu anstrengend und auch unrealistisch, alle Bekannten zum Wechsel zu einem anderen Messengerdienst zu überreden.





Viele Netzbürger gaben in den letzten Tagen in das Suchfenster den Namen einer neuen Ramyeon-Sorte ein. Die von der Discounterkette Lotte Mart entwickelte Instantnudel-Sorte mit dem Namen ´Paldo Sagol-Deulkkae Miyeokguk-Ramyeon´ ist seit dem 10. November in Supermärkten dieser Kette erhältlich. Davon wurden in lediglich fünf Tagen mehr als 10.000 Exemplare verkauft.

Es handelt sich dabei um ein Instantnudel-Produkt mit Seetang-Suppe-Geschmack. Die gekochte Flüssigkeit besteht aus Rinderknochen-Brühe, Seetang Miyeok, Wildsesamöl und Wildsesampulver-Sauce. Für die Nudeln wurde auch mehr Kartoffelstärke verwendet als bei gewöhnlichen Ramyeon-Nudeln.

Die Kette Lotte Mart richtete bei der Entwicklung dieses Produktes darauf die Aufmerksamkeit, dass im Winter bei den Home-Meal-Replacement-Produkten der Umsatz mit Gerichten in heißer Brühe drastisch steigt. In der Tat stieg vom 17. Oktober an, an dem der Kältealarm ausgerufen wurde, in den drei Wochen danach bei Instantnudeln-Sorten und Fertiggerichten mit heißer Brühe der Umsatz gegenüber dem Vormonat um über 30 Prozent.

Vor allem beliebt waren Rinderknochensuppe und Seetang-Suppe, die als Fertigprodukt verkauft werden, und die man vor dem Verzehr nur kurz aufzuwärmen braucht. Die Kette Lotte Mart hat dann beide beliebte Produkte kombiniert und eine eigentümliche Ramyeon-Sorte entwickelt. Viele Netzbürger interessieren sich nun für das neue Produkt und wollen im Internet zunächst nach Informationen darüber suchen, wie das Produkt bei den anderen ankommt, bevor sie es selbst kaufen.