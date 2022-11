Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Unter den von den Netzbürgern häufig eingegebenen Suchwörtern tauchten in den letzten Tagen plötzlich Wörter auf, die in dieser frühwinterlichen Zeit etwas fehl am Platz zu sein schienen. Es sind die Wörter Urlaubslook und saisonlose Mode.

Dies hat damit zu tun, dass nun von der Endemie die Rede ist und angesichts dieser Lage die Zahl der Menschen gestiegen ist, die den Hotelaufenthalt genießen oder zu Ferienorten in Ländern in wärmeren Klimazonen reisen. Diese Menschen kaufen unabhängig von der gegenwärtigen Jahreszeit je nach Wetter an ihrem Reiseziel Urlaubskleidung. Damit treten sogenannte saisonlose Mode-Trends in den Vordergrund.

Bei der Modeplattform mit dem Namen Ably gibt es einen Service, bei dem die Kunden gleich am selben Tag ihre bestellte Ware geliefert bekommen können, wenn sie an den Werktagen bis spätestens 18 Uhr die Bestellung aufgeben. Die Plattform gab Anfang dieser Woche bekannt, dass bei diesem Service das Verkaufsvolumen im vergangenen Monat ein Rekordniveau erreicht hatte.

Das Verkaufsvolumen stieg gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 680 Prozent, und die Plattform führt die große Beliebtheit des Angebots auf den Trend der saisonlosen Mode zurück. Im Suchwort-Ranking dieser Plattform stand Badeanzug an zweiter Stelle. Im vergangenen Monat ist das Suchvolumen in Bezug auf Auslandsreisen und Südostasien verglichen mit dem Vorjahr um über das 30-Fache gestiegen. 110 Prozent mehr gesucht wurde auch Urlaub im Hotel.





Pauschalreisen galten lange als etwas für ältere Menschen. Mittlerweile zeigte sich aber, dass der Anteil der jungen Generation in ihren 20ern und 30ern an den Käufern der Auslandspauschalreisen stark gestiegen ist. Das Online-Reisebüro Interpark hat die im Oktober dieses Jahres getätigten Reservierungen von Auslandspauschalreisen analysiert und herausgefunden, dass der Anteil der jungen Generation mit 31 Prozent gegenüber dem Vormonat um 22 Prozentpunkte gestiegen ist.

Verglichen mit Oktober 2019 vor der Pandemie hat der Anteil um 15,3 Prozentpunkte zugenommen. Das bei den jungen Menschen beliebteste Reiseziel ist mit einem Anteil von 17,7 Prozent Bangkok. Danach folgen mit 8,9 Prozent Tokio, mit 7,5 Prozent Na Trang in Vietnam, mit 6 Prozent Phu Quoc in Vietnam und mit 4,5 Prozent Guam. Die Auswertung zeigt, dass Reiseziele, die nicht so weit entfernt sind, besonders beliebt sind.

Das Reisebüro interpretiert die Daten so, dass die jungen Menschen, die auf Reisen gewöhnlich unabhängig sein wollen, in der endemischen Lage Pauschalreisen interessanter zu finden scheinen. Der Grund sei, dass bei Pauschalreisen vorher alles organisiert wird und die Teilnehmer praktisch keine Sicherheitsbedenken haben müssen.

Im Flugverkehr tritt nun langsam eine Erholung ein, und den Erwartungen nach wird die reiselustige junge Generation, die im Reisegschäft aktuell für eine hohe Nachfrage sorgt, künftig noch häufiger die Koffer packen. Das Reisebüro will daher noch mehr Angebote schaffen, die bei der jungen Generation gut ankommen.





Zurzeit sind im Internet häufig Kommentare darüber zu lesen, dass man von Mücken geplagt wird, obwohl schon der Winter naht. Nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen ist der Tag des Winterbeginns, der dieses Jahr auf den 7. November fiel, schon lange vorbei, aber Mücken gibt es immer noch reichlich. Dies hat mit dem für diese Jahreszeit ungewöhnlich milden Wetter zu tun. Experten erklären, dass als Folge der Erderwärmung der Zeitraum, in dem Mücken aktiv sind, verlängert worden sei.

Dem Wetteramt zufolge lagen die Tagestiefsttemperaturen am Montag dieser Woche landesweit zwischen 1,5 und 11,3 Grad Celsius und waren damit um etwa 5 Grad höher als gewöhnlich um diese Zeit. In den letzten Jahren lagen sie zwischen minus 3,4 und plus 6,4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen an dem Tag waren mit 12,9 bis 20,9 Grad ebenfalls um 5 bis 6 Grad höher als gewöhnlich.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Temperaturen schwirren auch mehr Mücken umher. Der Stadtverwaltung von Seoul zufolge beträgt die Zahl der Mücken, die in den ersten zwei November-Wochen durch das Digital Mosquito Monitoring System gefangen wurden, 1.157. Im selben Vorjahreszeitraum lag diese Zahl bei 457. In diesem Herbst sind es damit mehr als doppelt so viele.

Mücken beginnen inaktiv zu werden, wenn die Temperatur unter 16 Grad Celsius fällt. Ganz inaktiv werden sie, wenn die durchschnittliche Tagestemperatur unter 13 Grad fällt. Im vergangenen Monat lag die durchschnittliche Temperatur im ganzen Land bei 14 Grad, das heißt, dass die Mücken noch aktiv sein können. Auch im November ist es tagsüber wärmer als in den letzten Jahren. Vor allem am 11. November wurde in vielen Regionen des Landes die bisher höchste Tagestemperatur Mitte November registriert.