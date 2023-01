Eisschnellläuferin Kim Min-sun siegt bei Universiade mit neuem Streckenrekord

ⓒ YONHAP News

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat bei der Winter-Universiade über 1000 Meter mit einem Streckenrekord gewonnen. Bei dem Wettbewerb in Lake Placid kam die Südkoreanerin mit 1:20,46 Minuten als erste von 35 Teilnehmerinnen ins Ziel.





Kim war in der letzten Gruppe auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter absolvierte sie als erste in 18,52 Sekunden. Danach war sie auch auf den restlichen Abschnitten am schnellsten und konnte mit deutlichem Vorsprung ins Ziel kommen. Kim hatte als einzige Teilnehmerin eine Zeit im Bereich von einer Minute und 20 Sekunden geschafft.





Da der Wettkampf auf einer Bahn im Freien stattfand, blieb sie zwar deutlich hinter ihrer Bestzeit von 1:13,790 Minuten zurück, unter den Teilnehmern der Universiade gab es jedoch niemanden, der ihr gefährlich werden konnte.





Kim Min-sun ist in der aktuellen Saison bei Weltcups über 500 Meter äußerst erfolgreich und zählt auf der Kurzstrecke zur Weltspitze. Auch auf der 1000-Meter-Strecke, die nicht ihre Paradedisziplin ist, steht sie auf der Weltrangliste auf Platz fünf.





Landsmännin Park Chae-won gewann bei der Universiade über 1000 Meter mit 1:21,85 Minuten die Bronzemedaille.