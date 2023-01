Indien soll bald das bevölkerungsreichste Land der Welt werden

ⓒ Getty Images Bank

Die Bevölkerungszahl Chinas ist erstmals seit 61 Jahren geschrumpft, und es wird erwartet, dass Indien bald den Titel des bevölkerungsreichsten Landes der Welt holen wird. Nach dem chinesischen Statistikamt lag die Einwohnerzahl Chinas Ende des vergangenen Jahres bei 1.411.750.000. Im vergangenen Jahr kamen 95,6 Millionen Kinder zur Welt, und 10.410.000 Menschen starben, so dass die gesamte Bevölkerungszahl Chinas um 850.000 zurückging. Die Vereinten Nationen rechneten in ihrer im vergangenen Jahr veröffentlichten Weltbevölkerungsprognose 2022 damit, dass innerhalb dieses Jahres Indien bei der Bevölkerungszahl China überholen wird.





Die Vereinten Nationen haben die Einwohnerzahl Indiens und Chinas jeweils auf 1.417.000.000 und 1.426.000.000 geschätzt. Chinas Bevölkerungszahl ist jedoch unerwarteterweise geschrumpft, so dass nun von der Möglichkeit gesprochen wird, dass Indien China bereits überholt haben muss. Denn die von China angegebene Bevölkerungszahl des vergangenen Jahres ist etwa um 5 Millionen niedriger als die Einwohnerzahl Indiens im vergangenen Jahr. Zudem ist die Bevölkerungszahl Indiens auch letztes Jahr wieder gewachsen. Bloomberg News berichtete unter Berufung auf die Statistik des World Population Review (WPR), dass Indiens Bevölkerungszahl gegenwärtig bei 1.423.000.000 liegt.





Die Geburtenrate in Indien ist von 5,7 im Jahr 1950 derzeit auf 2 geschrumpft. Aber mit der starken Verlängerung der Lebensdauer wächst die Bevölkerungszahl weiter. BBC News berichtete kürzlich, die Einwohnerzahl Indiens sei seit 1947 um mehr als eine Milliarde gewachsen und werde auch künftig 40 Jahre weiterwachsen. Die große Bevölkerungszahl Indiens wird ein Antrieb dafür sein, den Einfluss des außenpolitischen und wirtschaftlichen Einflusses des Landes zu steigern. Indien bemüht sich in letzter Zeit angesichts der Konflikte zwischen Großmächten wie den USA, China und Russland darum, seinen Status auf der außenpolitischen Bühne zu erhöhen.





47 Prozent der indischen Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Indien ist das Land mit den weltweit meisten jungen Arbeitskräften, was für das Wirtschaftswachstum des Landes von großer Bedeutung ist. Die State Bank of India prognostizierte, dass Indien beim Bruttoinlandsprodukt 2027 Deutschland und 2029 Japan überholen und nach den USA und China weltweit den dritten Platz belegen wird. Jedoch kann sich die steigende Bevölkerungszahl auf die künftige Politik und Gesellschaft Indiens ziemlich belastend auswirken, wenn nicht ausreichend Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die hohe Arbeitslosigkeit, die Bevölkerungskonzentration in den Städten und der steigende Anteil der älteren Einwohner sind Aufgaben, die Indien lösen muss.