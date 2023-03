Park Ji-won siegt bei Shorttrack-WM zweifach

ⓒ YONHAP NewsPark Ji-won hat bei der Shorttrack-WM im Einzel zweifach gewonnen und die Führung im Weltcup-Ranking der Saison verteidigt.





Bei den Titelkämpfen in Seoul konnte Park über 1500 Meter und 1000 Meter triumphieren. Im Finale über 1500 Meter setzte er sich gleich nach dem Startschuss an die Spitze. Nach fünfeinhalb Runden erhöhte er sein Tempo und kam als Erster ins Ziel. Im Finale über 1000 Meter wählte er eine andere Strategie und wartete in den ersten Runden hinter der Führungsgruppe ab und setzte sich nach Runde 3 an die Spitze des Feldes.





Park Ji-won feierte bei den sechs Weltcups der aktuellen Saison 14 Siege und führt damit im Weltcup-Ranking. Auch im Duell gegen Lin Xiaojun in den Vorrunden-Läufen über 1000 Meter war der Südkoreaner überlegen.





Lin Xiaojun, mit koreanischem Namen Lim Hyo-jun, ist ein gebürtiger Koreaner, der 2020 die chinesische Staatsbürgerschaft annahm und seitdem für China an den Start geht. Lin ging im Einzel leer aus, konnte jedoch am letzten Turniertag noch eine Silbermedaille als Mitglied der gemischten Staffel und Gold als Mitglied der Männer-Staffel über 5000 Meter gewinnen.





Südkorea schloss das Turnier mit zwei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille ab. Zwei Silbermedaillen gingen an Choi Min-jeong über 1000 und 1500 Meter im Einzel der Frauen. Einschließlich des zweiten Platzes mit der Frauen-Staffel gewann Choi drei Silbermedaillen.





Die niederländischen Shorttrackerinnen siegten in allen Disziplinen. Über 500 Meter belegten sie den ersten, zweiten und dritten Platz.