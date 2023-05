Nordkorea soll wieder an internationalen Wettbewerben im Gewichtheben teilnehmen dürfen

ⓒ YONHAP NewsDer Präsident des Gewichtheber-Weltverbands IWF, Mohammed Jalood, hat die Rückkehr des nordkoreanischen Gewichthebens zu internationalen Wettbewerben angekündigt.





Jalood hatte sich die Asienmeisterschaften im Gewichtheben im südkoreanischen Jinju angesehen. In einem Interview mit Yonhap News sagte der irakische Sportfunktionär, dass der IWF wohl die Sportorganisation sei, die am häufigsten mit Nordkorea Kontakt aufnehme. Bis neulich habe man mit Zuständigen des Gewichthebens in Nordkorea verschiedene Probleme besprochen und die Rückkehr Nordkoreas zu internationalen Wettbewerben und die Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris bestätigt bekommen.





Jalood sagte, dass die nordkoreanischen Gewichtheber am ersten Grandprix in Kuba vom 9. bis 19. Juni teilnehmen könnten. Der IWF-Präsident führte als Bedingung für die Rückkehr Nordkoreas an, dass es die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Internationalen Testing Agency (ITA) vorgegebenen Standards erfülle. Diese Aufgabe müsse von den nordkoreanischen Sportorganisationen selbst bewerkstelligt werden.





Nordkoreanische Gewichtheber hatten zuletzt im Dezember 2019 an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen. Laut ITA hatten sich nordkoreanische Athleten seitdem keinem Doping-Test unterzogen. Die nordkoreanische Anti-Doping-Agentur wurde von der Welt-Anti-Doping-Agentur daher als nicht vertrauenswürdige Organisation eingestuft. In diesem Fall müssen die Sportler des betreffenden Landes sich einem Doping-Test einer Anti-Doping-Agentur eines anderen Landes unterziehen. Die ITA hatte zwar wiederholt auf die Pflicht nordkoreanischer Athleten für einen Doping-Test hingewiesen, jedoch nur die Antwort bekommen, dass konkrete Schritte dafür mit WADA erörtert würden.





Wegen des unangekündigten Fernbleibens von den Olympischen Spielen in Tokio war Nordkorea vom IOC bis Dezember letzten Jahres für die Teilnahme an internationalen Wettbewerben gesperrt gewesen.





Nach dem Ende der Sperre trifft Nordkorea laut der japanischen Zeitung "Kyodo" Vorbereitungen für die Teilnahme an den Asienspielen in Hangzhou. Kyodo News berichtete unter Berufung auf eine informierte Quelle, dass Nordkorea voraussichtlich eine Delegation von 200 Athleten nach Hangzhou schicken werde.