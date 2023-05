Japan unterstützt Ukraine mit Militärfahrzeugen und Notfallnahrung

ⓒ YONHAP NewsJapanische Zeitungen wie „Mainichi Shimbun“ und „Nihon Keizai Shimbun“ haben am 22. Mai berichtet, dass die japanische Regierung der Ukraine Militärfahrzeuge und Notverpflegung zur Verfügung stellen wird.





Laut Berichten hat der japanische Premierminister Fumio Kishida am Vortag bei einem Gipfelgespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Hiroshima das Versprechen gegeben, die Ukraine mit 100 Militärfahrzeugen und 30.000 Essensrationen für Soldaten zu unterstützen.





Kishida versprach auch, verletzte ukrainische Soldaten im Krankenhaus der japanischen Selbstverteidigungstreitkräfte in Tokio behandeln zu lassen. Das bilaterale Gipfelgespräch fand anlässlich der Teilnahme von Selenskyj am G7-Gipfel in Hiroshima statt.





Kishida sagte weiter, alle japanischen Bürger würden den Wiederaufbau der Ukraine kräftig unterstützen. Selenskyj sagte, er freue sich über seine Teilnahme am G7-Gipfel, und bedankte sich bei Kishida für seine Einladung.