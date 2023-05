Südkoreas Badminton-Mannschaft Zweiter beim Sudirman Cup

ⓒ YONHAP NewsDie südkoreanische Badminton-Auswahl hat beim Sudirman Cup, der Weltmeisterschaft für gemischte Mannschaften, den zweiten Platz belegt.





Im Endspiel des Turniers im chinesischen Suzhou verlor die Mannschaft gegen Titelverteidiger China mit 0:3.





Südkorea hatte sich das Ziel gesetzt, nach dem letzten Sieg im Jahr 2017 das fünfte Mal den Titel zu holen, war jedoch erneut an China gescheitert. 2021 war die südkoreanische Mannschaft im Halbfinale ebenfalls China unterlegen.





Der Sudirman Cup wird im gemischten Doppel, Männer-Einzel, Damen-Einzel, Männer-Doppel und Damen-Doppel ausgetragen. Die Mannschaft, die als erste in drei Disziplinen gewinnt, geht als Sieger des Turniers hervor.





Das gemischte Doppel verlor das Duo Seo Seung-jae und Chae Yoo-jung gegen die Weltranglistenersten Zheng Siwei und Huang Yaqiong mit 1:2. Seo Seung-jae sagte nach dem Match, das Team habe mehr Druck ausüben müssen, sei jedoch von den Gegnern in die Enge getrieben worden. Er bedauere es, der Mannschaft keinen guten Start beschert zu haben.





Im Männer-Doppel verlor Lee Yun-gyu gegen Shi Yu Qi mit 0:2. Auch das dritte Spiel ging an den Endrundengegner China.





Die Weltranglistenzweite An Se-young verlor im Damen-Einzel gegen ihre um zwei Ränge schlechter platzierte Gegnerin Chen Yufei mit 0:2. An Se-young hatte in den Vorrunden und im Viertelfinale jeweils in Folge die Weltranglistenerste Akane Yamaguchi aus Japan und Weltranglistendritte Tai Tzu Ying aus Taiwan besiegt, konnte im Finale aber nicht siegen.