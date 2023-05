Song Ha-chun: „Warum ist der Himmel blau?“ (2022)

ⓒ Korea Tourism Organization

Man sagt, die Liebe junger Menschen sei rosa. Ist die Liebe alter Menschen auch rosa?

Wurde die Liebe auch alt? Wie sah alte Liebe aus? Es heißt, die Farbe der Glückseligkeit sei orange. Wenn die Liebe der jungen Leute rosa war, sollte seine Liebe orange sein. Jawohl. Seine Welt war jetzt ganz orange.









„Da ist sie!“, hätte er beinahe ausgerufen, als er aus dem Fenster sah. Sie war da.

Die Wettervorhersage, die einen schneereichen Nachmittag vorausgesagt hatte, hatte das Herz des alten Mannes schon manches Mal höher schlagen lassen. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, noch bevor er aus dem Einkaufszentrum kam. Er hatte beschlossen, sie um ein Rendezvous zu bitten. Er hatte schon immer mit ihr einen Tee trinken wollen, und heute musste dieser Tag sein.

Sie ging an den Mauern des Unhyeongung -Palastes entlang in Richtung Nakwon낙원-Arkaden. Sie muss versehentlich den Ausgang Nr. 4 statt des einfacher erreichbaren Ausgangs Nr. 5 des Bahnhofs Anguk genommen haben. Am liebsten wäre er losgerannt und hätte gerufen, dass sie doch in diese Richtung kommen solle, aber er hatte keine andere Wahl, als einfach zuzusehen.

Buchcafé Samgayeonjeong.

Das etwas altmodische Samgayeonjeong hatte es ihm angetan, weil es genau das richtige Maß an Alltäglichkeit bot. Er hatte immer gedacht, dass dies der perfekte Ort wäre, um mit ihr Tee zu trinken. In der Szene, die ihm vorschwebte, schneite es und die Frau, die ihm gegenübersaß, war alt.









Kim stand nur da mit dem Telefon in der Hand.

So, das war's. Es waren nur fünf Tage gewesen. Fünf Tage waren alles, was sie gebraucht hatte, um ihn zu verlassen. Die Frau, die das Feuer der Liebe in ihm wieder entfacht hatte. Es war wie ein Traum.

Er stand auf und schaute aus dem Fenster. Die Menschen verließen eilig die U-Bahn-Station und liefen an den Steinmauern des Unhyeongung-Palastes entlang. Er nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen. Und dann schaute er noch einmal aus dem Fenster, aber er konnte sie nicht finden. Er lebte und atmete noch, genau wie gestern, aber sie war verschwunden. Sie musste irgendwohin unterwegs sein. Es hatte aufgehört zu schneien.









Song Ha-chun (*1944): „Warum ist der Himmel blau?“ (2022)