Gewichtheberin Park Hye-jeong feiert Dreifachtriumph bei WM in Riad

ⓒ International Weightlifting Federation

Gewichtheberin Park Hye-jeong hat bei der Weltmeisterschaft im saudi-arabischen Riad im Superschwergewicht dreifach gesiegt.





Die 20-Jährige erzielte in der Gewichtsklasse über 87 Kilogramm das beste Zweikampfergebnis von 289 Kilogramm. Im Reißen schaffte sie 124 Kilogramm und im Stoßen 165 Kilogramm. Damit kletterte sie in allen drei Wertungen an die Spitze.





Ihr Vorbild, die Goldmedaillistin der Olympischen Spiele in Peking 2008, Jang Mi-ran, war zur Zeit ihrer aktiven Karriere vierfache Weltmeisterin, konnte aber im Reißen kein einziges Mal den ersten Platz belegen. Park Hye-jeong hat damit ihr Idol sogar übertrumpft. Besonders bemerkenswert ist, dass sie sich im Zweikampf gegen die derzeit stärkste Gewichtheberin Li Wen Wen aus China durchgesetzt hat. Die Olympiasiegerin hält im Superschwergewicht der Frauen den Rekord im Reißen, Stoßen und beim Gesamtgewicht. Li Wen Wen scheiterte jedoch im Reißen am Gewicht von 130 Kilogramm und gab auf.





Park Hye-jeong hatte sich zuvor in der Juniorenklasse als unschlagbar erwiesen. Sie verbesserte den Mittelschüler-Rekord sowie den Junioren-Rekord und galt als die nächste Jang Mi-ran. Im letzten Jahr siegte sie bei der Junioren-WM und bei der Junioren-Asienmeisterschaft.





Seit ihrem WM-Sieg wird sie auch als Favoritin auf die Goldmedaille bei den Asienspielen in Hangzhou gehandelt. Park sagte, sie wolle auch bei den Asienspielen in Hangzhou und bei den nationalen Sportwettkämpfen zeigen, dass sie Fortschritte mache und sich verändere.