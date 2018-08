Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Hướng dẫn đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua hướng dẫn đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Theo đó, các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên trong tương lai dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian phù hợp nhất. Nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn cho phép các hoạt động viện trợ mang tính nhân đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh các biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên ngày càng bị thắt chặt hơn, quy mô viện trợ không chỉ bị thu hẹp mà thời gian chuyển hàng viện trợ đến nước này cũng lâu hơn. Vào tháng trước, ông Mark Lowcock, Giám đốc Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc đã có chuyến thăm Bắc Triều Tiên và cho biết việc chuyển hàng viện trợ không thuộc các mặt hàng cấm vận tốn rất nhiều thời gian. Nhận thức được vấn đề này, Hội đồng bảo an đã đưa ra hướng dẫn đẩy nhanh việc hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc



Muc đích của hướng dẫn

Đặc biệt, điểm thu hút sự quan tâm của dư luận chính là việc Mỹ đã soạn dự thảo hướng dẫn này. Washington hiện vẫn đang kiên định với lập trường tiếp tục duy trì các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng cho đến khi nước này có những hành động phi hạt nhân hóa thực chất. Do đó, việc Mỹ soạn dự thảo hướng dẫn trên có hai ý nghĩa lớn. Đầu tiên, đây là động thái để đối phó với yêu cầu giảm nhẹ biện pháp cấm vận của Bắc Triều Tiên. Bởi sau khi chuyển sang cục diện đối thoại, miền Bắc đã yêu cầu Mỹ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga cũng ủng hộ yêu cầu này của Bắc Triều Tiên, nên Mỹ không thể im lặng làm ngơ. Thứ hai, đây cũng là ý đồ của Washington trong việc ngăn chặn phá vỡ khung cấm vận. Nói cách khác, Mỹ soạn ra quy trình viện trợ nhân đạo một cách minh bạch để có thể tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm chế tài cấm vận. Trên thực tế, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên và Mỹ đều khẳng định mục đích lớn nhất của hướng dẫn đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên là nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh cấm vận.



Tình hình thiếu lương thực của Bắc Triều Tiên

Liên hợp quốc nhận định trong tổng dân số 25 triệu người miền Bắc có khoảng 10,6 triệu người cần được nhận hàng viện trợ nhân đạo. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), sản lượng ngũ cốc trong năm nay của Bắc Triều Tiên giảm 5% so với năm ngoái, thiếu hụt khoảng 802.000 tấn lương thực. Nếu giả định miền Bắc nhập khẩu 150.000 tấn lương thực thì vẫn thiếu hụt 652.000 tấn.