Nhiệt độ bình quân toàn Hàn Quốc tháng 4/2024 nóng kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 7/5 công bố "Đặc điểm khí hậu tháng 4/2024". Trong tháng trước, nhiệt độ bình quân toàn Hàn Quốc là 14,9 độ C, cao hơn 2,8 độ C so với bình quân các năm trước, mức cao nhất kể từ khi có mạng quan trắc khí tượng Hàn Quốc năm 1973. Nhiệt độ cao nhất trong ngày bình quân tháng 4 là 21,1 độ C, cũng là mức cao kỷ lục.Cục Khí tượng giải thích hiện tượng nhiệt độ tăng cao trong tháng 4 là bởi cường độ của khối áp cao lục địa yếu hơn so với mọi năm, trong khi bán đảo Hàn Quốc liên tục chịu ảnh hưởng của khối áp cao di động. Khối áp cao lục địa đóng vai trò hạ thấp nhiệt độ bằng các đợt không khí lạnh; trong khi khối áp cao di động lại khiến thời tiết quang đãng, đóng vai trò kéo nhiệt độ tăng cao.Đặc biệt, trong trung tuần tháng 4, rìa của khối áp cao di động dịch về phía Đông khiến một đợt gió Nam ấm áp tràn vào Hàn Quốc, đẩy nhiệt độ một số địa phương lên tới trên 30 độ C. Khu vực Seoul và lân cận thủ đô, tỉnh Gangwon ghi nhận nền nhiệt độ trong ngày cao kỷ lục.Trong khi đó, do tháng 4 không có gió thổi mạnh nên vận tốc gió bình quân cả tháng là 1,7 m/s, thấp kỷ lục. Lượng mưa trên toàn Hàn Quốc trong tháng trước là 80,4 mm, tương đương bình quân mọi năm. Số ngày xảy ra hiện tượng cát vàng trên cả nước là 3,6 ngày, nhiều hơn 2,1 ngày so với bình quân mọi năm.