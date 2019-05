Black Pink trở thành nhóm nhạc đầu tiên của K-pop có MV cán mốc 800 triệu lượt xem.

Vừa trở lại chưa được bao lâu với ca khúc “Kill This Love” và gây bão trên nhiều mặt trận, thì mới đây các fan hâm mộ của Black Pink lại tiếp tục được đón nhận một kỉ lục mới toanh của nhóm với MV “뚜두뚜두” (Ddu-du Ddu-du).





Theo công ty giải trí YG Entertainment, vào lúc 4 giờ 16 phút chiều ngày 11/5, MV “뚜두뚜두” (Ddu-du Ddu-du) của Black Pink đã vượt mốc 800 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 329 ngày kể từ khi phát hành. Vậy là ngoại trừ hiện tượng toàn cầu PSY, thì Black Pink là nhóm nhạc đầu tiên của K-pop làm nên kỉ lục khủng như vậy.





Trước thành tích đáng nể của các cô nàng Black Pink, các fan hâm mộ chỉ biết trầm trồ cảm thán. Có lẽ để gọi Black Pink là “nữ hoàng” của làng nhạc K-pop hiện nay cũng không hề quá khi các cô nàng cứ lần lượt xô đổ các kỉ lục và tạo nên những cộc mốc lịch sử mới cho mình. Ngay cả những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu như Billboard và UK Official Chart cũng không thể làm khó được Black Pink, khi các cô nàng vẫn kiên định bám trụ suốt nhiều tuần liên tiếp.





Hiện tại, tất cả đang tập trung sự kì vọng vào MV “Kill This Love”, bởi MV này đã đạt 300 triệu lượt xem nhanh hơn khoảng hai lần so với “뚜두뚜두” (Ddu-du Ddu-du). Hy vọng là “Kill This Love” cũng sẽ nhanh chóng xô đổ những kỉ lục trước đó và lại mang về cho 4 cô nàng một thành tích mới tuyệt vời hơn.