Twice công bố kế hoạch tour diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư

Công ty quản lý JYP Entertainment ngày 15/11 đã đăng tải poster trên các tài khoản mạng xã hội chính thức về kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư mang tên “III” của nhóm nhạc nữ Twice.

Theo đó, Twice sẽ mở đầu tour lưu diễn lần này tại sân vận động KSPO ở quận Songpa, Seoul trong vòng ba ngày, từ 24-26/12 tới. Đây sẽ là một món quà giáng sinh đặc biệt dành cho người hâm mộ. Tiếp đó, nhóm sẽ tiếp tục tour diễn tại 5 thành phố lớn ở Mỹ trong năm 2022 gồm Los Angeles ngày 16/2, Oakland ngày 18/2, Dallas ngày 22/2, Atlanta 24/2 và New York 26/2.

Ngoài ra, trong ảnh poster còn có cụm từ “and more” (và nhiều nữa), khiến người hâm mộ vô cùng kỳ vọng về các địa điểm mà Twice sẽ ghé đến trong tour diễn sắp tới. Twice hy vọng thông qua chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần này sẽ được gặp gỡ, an ủi người hâm mộ sau một thời gian dài không thể gặp nhau.

Tour diễn vòng quanh thế giới “III” lần thứ tư của Twice sẽ là concert gặp gỡ khán giả trực tiếp của nhóm sau một năm 10 tháng kể từ tour diễn với quy mô 25 buổi biểu diễn tại 16 thành phố lớn trên thế giới được thực hiện vào năm 2019. Tháng 8 năm ngoái, Twice đã tổ chức thành công concert trực tuyến “Beyond LIVE - TWICE : World in A Day”, gặp gỡ khán giả toàn cầu trên không gian kỹ thuật số.

Mặt khác, Twice vừa comeback với album đầy đủ thứ ba “Formula of Love: O+T=<3” vào ngày 12/11 vừa qua. Lượng đặt mua trước album tính đến ngày 10/11 đạt kỷ lục 700.000 bản, nhiều hơn 200.000 bản so với album mini 10 phát hành trước đó. Tính đến ngày 12/11, Twice được xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify. MV “SCIENTIST”, ca khúc chủ đề của album đầy đủ thứ ba, đã dẫn đầu Top MV thịnh hành toàn cầu trên kênh Youtube trong ngày 13/12.