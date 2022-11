Hòa mình vào concert của NCT DREAM ngay tại rạp chiếu phim CGV

ⓒ SM Entertainment

Rạp chiếu phim CGV thông báo ngày 30/11 tới đây sẽ công chiếu bộ phim “NCT Dream The Movie: In a Dream”, được chuyển thể từ tour diễn “NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW2: In A DREAM” của nhóm nhạc nam NCT DREAM từng được tổ chức tại sân vận động Olympic, khu liên hợp thể thao Jamsil, quận Songpa, thành phố Seoul vào tháng 9 vừa qua.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng tuyệt vời cho người hâm mộ khi tái hiện sức nóng của buổi diễn từ quá trình chuẩn bị, những hình ảnh hậu trường cho đến các cuộc phỏng vấn độc quyền với từng thành viên.

Phim được trình chiếu dưới dạng 4DX, ScreenX và 4DX Screen tại hơn 70 rạp CGV trên toàn Hàn Quốc. Nếu xem ở rạp có 4DX, các chuyển động 4DX đa dạng phù hợp nhịp điệu của bài hát cùng với các hiệu ứng phun gió, ánh sáng, sương mù, laser mang lại cảm giác chân thật như thể bạn đang ở trong chính buổi concert đó. Trong khi đó, màn hình đa diện ScreenX là công nghệ chiếu phim có hình ảnh được mở rộng từ màn hình chính giữa sang không gian trái phải chạy dọc hai bên tường, với độ phân giải cao được quay bằng 18 camera ScreenX chuyên dụng, cho người xem thấy được biểu cảm của các thành viên NCT DREAM một cách sống động nhất. Và các rạp có hỗ trợ 4DX Screen là nơi bạn có thể thưởng thức cùng lúc hiệu ứng 4DX và công nghệ màn hình đa diện ScreenX.

CGV dự kiến sẽ công chiếu “NCT Dream The Movie: In a Dream” tại 78 quốc gia trên toàn thế giới, và tổ chức các sự kiện đặc biệt dành cho người hâm mộ trong các ngày chiếu phim.