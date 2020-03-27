قادة مجموعة العشرين يعقدون قمة طارئة استثنائية حول أزمة كورونا

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عقد الرئيس "مون جيه إين" وقادة دول مجموعة العشرين مؤتمرًا عبر الفيديو أمس الخميس، لمناقشة الاستجابة العالمية لوباء كورونا-19.ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي ترأس القمة الخاصة، إلى استجابة منسقة، مشددا على أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية تقديم العون للدول الفقيرة والنامية.ومن جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" دول مجموعة العشرين على تبني خطة "زمن الحرب" لمعالجة الوباء، قائلًا إن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.ودعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أعضاء مجموعة العشرين إلى "تخفيض الرسوم وإزالة الحواجز التجارية"، لتعزيز الاقتصاد العالمي، كما دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى "تأجيل" العقوبات خلال الوباء، وقال إن ذلك "مسألة حياة أو موت".وبعد القمة الافتراضية الطارئة، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه ناقش الأهمية القصوى لمشاركة جميع الدول للمعلومات والبيانات على الفور. ووصف "ترامب" القمة بأنها "اجتماع عظيم"، وقال إنها أظهرت "الروح الهائلة" بين الدول.