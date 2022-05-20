الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية

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هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية التي تقل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في قاعدة "أوسان" اليوم الجمعة في حوالي الساعة 5:20 مساء، حيث كان في استقباله وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين".وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي "بايدن" إلى سيول منذ توليه منصبه في يناير من العام الماضي، وأول زيارة لأي رئيس أمريكي إلى البلاد منذ 3 سنوات.ومن المقرر أن يزور "بايدن" اليوم الجمعة مجمع الشرائح الإلكترونية لشركة "سامسونغ" في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث سيرافقه الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".وسيزور "بايدن" مقبرة سيول الوطنية غدا السبت، ثم سيعقد الرئيسان "يون" و"بايدن" قمتهما الأولى بعد الظهر في المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغسان" في سيول.وتأتي القمة بعد 11 يوما فقط من تنصيب الرئيس الكوري "يون" يوم 10 مايو، وهي بذلك القمة الأولى من حيث المدة بين تنصيب رئيس كوريا الجنوبية وعقد القمة مع رئيس الولايات المتحدة.