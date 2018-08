Photo : YONHAP News

Quel est le groupe qui représente la Corée du Sud ? C’est la question que Job Korea et Albamon, deux portails liés à l’emploi, ont récemment posée auprès de 2 202 adultes âgés de plus de 20 ans.Arrive en tête du sondage, Samsung, avec 81,5 % des voix. LG arrive en 2e position. Quant à la 3e, 4e et 5e places, elles reviennent respectivement à Hyundai Motor, Lotte et CJ.