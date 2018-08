Moon Jae-in propose la création d’une communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est

Photo : YONHAP News

Le président de la République a une nouvelle fois exprimé sa détermination à dénucléariser la péninsule et à améliorer les relations du pays avec son voisin nord-coréen.Moon Jae-in a fait cette remarque dans un discours qu’il a prononcé aujourd’hui à l’occasion de la fête nationale sud-coréenne, qui marque l’anniversaire de la fin de la colonisation de la Corée par le Japon, ainsi que la fin de la deuxième guerre mondiale en Asie, le 15 août 1945.Pour le chef de l’Etat, les peuples du Nord comme du Sud peuvent tous deux prospérer, seulement après que la péninsule est totalement débarrassée des armes atomiques et que la paix y est instaurée. La création d’une communauté économique intercoréenne constituera une indépendance digne de ce nom.Dans la foulée, il a proposé de mettre en place une « communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est » qui réunira les six pays de l’Asie du Nord-est ainsi que les Etats-Unis. Le dirigeant a affirmé qu’une telle communauté servirait de point de départ d’un système multilatéral de paix et de sécurité dans la régionLe numéro un sud-coréen a ensuite présenté quelques programmes en vue d’établir la paix et de reconstruire l’économie. Il s’agit entre autres de créer une zone économique spéciale de la réunification dans la région proche de la frontière et de lancer cette année les travaux de reconnexion des voies ferrées et des routes intercoréennes.Il s’est engagé à entreprendre pour cela des efforts de premier plan pour relancer les négociations Pyongyang-Washington sur le processus de dénucléarisation, et ce en amont de son sommet avec Kim Jong-un prévu en septembre.