Sommet Moon-Abe: Séoul prêt à fermer la fondation controversée pour les femmes de réconfort

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu aujourd’hui à New York avec le Premier ministre japonais en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. L’épineux dossier des femmes de réconfort s’est aussi invité dans leurs discussions.Shinzo Abe a alors réitéré sa demandé à Séoul de respecter l’accord conclu en 2015 entre les deux pays en vue de clore le contentieux. Un accord passé donc par le précédent gouvernement conservateur sud-coréen de Park Geun-hye. Il a été réévalué par l’administration de son successeur, de centre gauche.Moon Jae-in a répondu qu’il faudrait trancher, « avec sagesse » la question de la controversée « Fondation réconciliation et guérison », une organisation lancée afin d’aider les anciennes esclaves sexuelles de l'armée impériale nippone. En vertu du pacte de 2015, le Japon avait versé un milliard de yens pour sa création. Le chef de l’Etat sud-coréen a ainsi notifié Tokyo de son intention d’entamer les procédures nécessaires pour sa fermeture.Il a toutefois affirmé qu’indépendamment de ces procédures, son gouvernement n’annulerait pas l’accord, ni ne réclamerait sa renégociation.Toujours lors de son sommet avec Abe, Moon a annoncé avoir incité Kim Jong-un à trois reprises à renouer le dialogue avec le Japon. Et d’ajouter que l’homme fort nord-coréen lui a manifesté son intention de chercher, à un moment approprié, à améliorer des relations avec Tokyo.