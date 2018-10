De hauts dignitaires nord-coréens assistent à un match amical de basket-ball avec la Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Chine ont tenu hier à Pyongyang un match amical de basket-ball auquel ont assisté de hauts officiels nord-coréens, dont le numéro deux de facto, Choe Ryong-hae.D'après l'agence centrale de presse du pays communiste (KCNA), ce match entre l'équipe d'une délégation sportive de Pékin et les basketteurs nord-coréens a eu lieu au stade couvert Ryugyong Jong Ju-yong.A côté de Choe, qui est vice-président de la Commission des affaires d'Etat, quatre autres hauts dignitaires y étaient présents, parmi lesquels le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Ri Su-yong, et le ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho.A noter que Choe Ryong-hae est considéré comme un connaisseur chevronné de l'empire du Milieu. En effet, il a accompagné le leader nord-coréen dans ses deux visites à Pékin, en plus de ses multiples déplacements en Chine en tant qu'émissaire de Kim Jong-un.Préalablement à cette rencontre sportive amicale, Choe a rencontré la délégation chinoise et reçu un cadeau destiné à Kim III. Parmi elle se trouve le ministre de l'Administration générale des sports Gou Zhongwen et la star du basket-ball Yao Ming.De l'avis des observateurs, la présence de ces hauts représentants nord-coréens semble montrer l'intention de Pyongyang de rehausser ses relations avec Pékin sur fond de mutation rapide dans la péninsule coréenne.