Moon Jae-in et Emmanuel Macron se rencontrent ce soir

Photo : KBS News

En visite d'Etat en France, première étape de sa tournée européenne pour obtenir la pleine coopération des pays européens dans le processus de paix sur la péninsule coréenne, le président sud-coréen Moon Jae-in rencontrera ce soir son homologue français Emmanuel Macron.Lors de leur deuxième tête-à-tête, Moon demandera un plus grand soutien au dirigeant du pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, et l'une des nations fondatrices de l'Union européenne.Le chef de l'Etat profitera de cette rencontre pour renforcer aussi la collaboration bilatérale sur le plan économique et environnementale. Dans cette optique, il a essayé une voiture électrique « made in Korea » exportée dans l'Hexagone et visité des bornes de recharge situées à Paris.Côté culturel, le locataire de la Maison bleue a assisté au concert d'amitié franco-coréenne au cours duquel le groupe de k-pop de renommée mondiale BTS est monté sur scène.Une conférence de presse est prévue tout de suite après le sommet. L'attention se porte sur un éventuel assouplissement des sanctions contre la Corée du Nord, en contrepartie du changement d'attitude du régime communiste.Le président sud-coréen s'envolera demain pour l'Italie pour des visites officielles à Rome et au Vatican.