La Corée du Sud maintenue hors de la liste américaine des pays manipulant leur monnaie

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont décidé de ne pas désigner la Corée du Sud comme un pays manipulant sa monnaie. Toutefois, le Trésor américain a déclaré qu'il maintenait Séoul sur sa liste de surveillance, dans son dernier rapport semestriel au Congrès, mercredi.Selon Washington, les pratiques monétaires de la Corée du Sud et de cinq autres nations doivent faire l'objet d'une attention particulière, mais aucune d’entre elles ne remplit les critères pour être désignée comme manipulateur de devises. Il s’agit de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Inde.Les critères pour être désigné en tant que tel sont au nombre de trois : un excédent commercial d'au moins 20 milliards de dollars, un excédent courant supérieur à 3 % du produit intérieur brut (PIB), et des interventions répétées sur le marché des changes, avec des achats nets de devises totalisant au moins 2 % du PIB sur une année.