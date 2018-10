Stilwell désigné au poste de secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a choisi David Stilwell au poste de secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique. C’est ce qu’a annoncé mercredi la Maison blanche à travers un communiqué de presse.Cet ancien pilote de l'Air Force avec 35 ans de carrière est actuellement directeur du groupe de discussion stratégique sur la Chine au quartier général du commandement indo-pacifique à Hawaii. Il parle coréen, chinois et un peu japonais.Sa nomination intervient alors que l’occupant de la White House envisage de tenir un deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et ce après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis en novembre.