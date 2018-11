Les chefs d’Etat de Corée du Sud et de l’Asean adoptent un communiqué soutenant les efforts de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les membres de l’Asean ont salué les sommets intercoréens et celui entre Pyongyang et Washington, en appelant les trois pays à mettre en œuvre leurs engagements dans un avenir proche en vue d’instaurer une paix permanente dans la péninsule coréenne.Les chefs d’Etat des deux parties ont adopté avant-hier un communiqué en ce sens à l’issue de leur 20e sommet avant de le dévoiler hier.Le document appelle également la Corée du Nord à appliquer entièrement ses engagements pour une dénucléarisation complète de son pays.Enfin, le texte réaffirme leur volonté de mettre en oeuvre pleinement les résolutions onusiennes contre Pyongyang en prenant note des efforts de la communauté internationale pour une dénucléarisation finale et complètement vérifiable (FFVD).Sur le volet commercial, les deux parties ont reconfirmé leur volonté d’élargir leurs échanges et investissements afin d’élever la valeur de leurs transactions à 200 milliards de dollars d’ici 2020, en profitant de l’accord de libre-échange en vigueur entre l’Asean et la Corée du Sud. Leurs dirigeants ont ainsi convenu de faire progresser les négociations en cours en vue de supprimer les droits de douane infligés sur les articles sensibles, exclus du traité actuel.Quant au partenariat économique régional global (RCEP), il a été convenu de déployer des efforts afin de conclure l’année prochaine ce traité commercial multilatéral entre 16 pays de la région, dont les dix pays membres de l’Asean, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde.Pour finir, les dirigeants des deux côtés se sont mis d’accord pour tenir leur prochaine rencontre l’année prochaine en Corée du Sud afin de célébrer le 30e anniversaire de la mise en place de ce mécanisme de dialogue.