Fortes inégalités entre grandes et petites entreprises

Photo : KBS News

Les grandes entreprises et les PME sud-coréennes ont affiché au troisième trimestre de cette année le plus grand écart dans l'histoire du pays en matière de profits.Effectivement, le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics a dépassé les 17 000 milliards de wons, plus de 13,2 milliards d'euros, soit 20 % de plus par rapport au trimestre précédent. Le taux de marge opérationnelle des grands groupes est de l'ordre de 8,4 %, son plus haut niveau depuis la compilation de ce genre de statistiques, alors que celui des petites et moyennes entreprises a chuté à 4,1 %, un minimum jamais atteint.Ces inégalités s'expliquent d'abord par la forte influence des semi-conducteurs dans l’économie. En effet, si le taux moyen de marge s’est élevé à 7,6 %, il baisse à environ 5 % si l'on exclue des chiffres Samsung Electronics et SK Hynix, deux fabricants géants de ce secteur. Qui plus est, cette industrie ne génère pas de retombées sur les petites entreprises.Quant à la construction et à l'automobile, des secteurs pouvant bénéficier à d'autres industries, elles sont plongées dans le marasme depuis le début de l'année.Une croissance ainsi concentrée sur une industrie en particulier ou un petit nombre d'entreprises ne se traduit pas par des créations d'emplois, une condition de l'augmentation des revenus et de la consommation.