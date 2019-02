Donald Trump voit pour Kim Jong-un une opportunité de développer l'économie nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a désormais une grande opportunité de faire de son pays une grande puissance économique, mais il ne pourra le faire avec l'arme nucléaire dans sa poche. C'est ce qu'a souligné le président américain Donald Trump lors d'une interview accordée, hier, à la chaîne américaine CBS.Le locataire de la Maison blanche a également annoncé que la date exacte et le lieu de sa deuxième rencontre avec Kim Jong-un seraient révélés juste avant ou durant son discours sur l'état de l'Union, prévu demain, heure locale.Interrogé sur le scepticisme des autorités américaines de renseignement sur la dénucléarisation nord-coréenne, le numéro un des Etats-Unis a répondu qu'il était possible de douter de la dénucléarisation, avant d'ajouter qu'il serait pourtant beaucoup plus possible d'y aboutir. Pour lui, la Corée du Nord, située entre la Chine, la Russie et la Corée du Sud, représente une importance géostratégique qu'il ne négligera jamais en tant qu'homme d'affaires.Le président Trump a également confirmé que les forces américaines seraient toujours maintenues dans la péninsule coréenne, et ce malgré des coûts élevés. Ce qui a déjà été affirmé par son émissaire pour la Corée du Nord Steven Biegun lors de sa conférence tenue le mois dernier à l'université Stanford.