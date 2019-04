Le Sénat américain vote une résolution soulignant la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo face à Pyongyang

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le Sénat a adopté une proposition de résolution bipartisane soulignant qu’il est important pour les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon de travailler en étroite coopération face à la Corée du Nord. Le texte a été adopté mercredi dernier. Mais on ne l’a appris qu’hier.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), la Chambre haute du Congrès américain y pointe du doigt les violations constantes de lois internationales et des droits de l’Homme par le régime de Kim Jong-un, en les considérant comme une menace commune pour les trois pays. Selon le texte, il est donc important pour ceux-ci de préparer une stratégie destinée à élargir leur coopération diplomatique et sécuritaire et de travailler ensemble avec les autres membres du Conseil de sécurité de l’Onu.C’est Bob Menendez, le chef de file des démocrates au sein de la commission des Affaires étrangères, qui a déposé la résolution le 12 mars, avec l’appui notamment du républicain Cory Gardner, qui dirige la sous-commission de l’Asie-Pacifique.La Chambre des représentants s’apprête elle aussi à adopter une résolution similaire.