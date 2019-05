Cancun accueillera la finale du World Taekwondo Grand Prix 2020

Photo : YONHAP News

L’édition 2020 de la finale du World Taekwondo Grand Prix se tiendra à Cancun, au Mexique. C’est ce qui a été décidé lors du conseil d’administration de la Fédération mondiale de taekwondo (WT) qui a eu lieu le 13 mai, heure locale, à Manchester au Royaume-Uni.La compétition, qui est organisée trois à quatre reprises par an, voit sa finale se tenir une fois seulement tous les quatre ans, l’année où se déroulent les Jeux olympiques.Cancun accueillera cet événement entre novembre et décembre 2020. Et c’est Manchester qui deviendra la ville hôte des éditions de 2021 et de 2023.Par ailleurs, le conseil d’administration de la WT a approuvé la modification du système de notation des jeunes médaillés. Selon cette révision, les athlètes adolescents ayant remporté une médaille lors d’une compétition régionale ou mondiale devront désormais choisir leur catégorie de poids olympique entre le 1er et le 15 janvier de l’année où ils atteignent l’âge de 17 ans pour que leurs notes soient continuellement reconnues.Dans le cas où ils dépassent ce délai, leurs notes seront réduites de 25 %. Et s’ils ne choisissent aucune catégorie de poids olympique à 18 ans, ils perdront toutes leurs notes.